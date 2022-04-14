Tokenomika pro Gooby (GOOBY)
Informace o Gooby (GOOBY)
Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck.
Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks.
Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL
Gooby (GOOBY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gooby (GOOBY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gooby (GOOBY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gooby (GOOBY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GOOBY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GOOBY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GOOBY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOOBY!
Předpověď ceny GOOBY
Chcete vědět, kam může GOOBY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOOBY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.