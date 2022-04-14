Tokenomika pro Gomu Gator (GOMU)

Tokenomika pro Gomu Gator (GOMU)

Zjistěte klíčové informace o Gomu Gator (GOMU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gomu Gator (GOMU)

the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana!

Oficiální webové stránky:
https://www.gomugator.com/

Gomu Gator (GOMU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gomu Gator (GOMU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 717.21K
Celkový objem:
$ 752.34M
Objem v oběhu:
$ 752.34M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 717.21K
Historické maximum:
$ 0.00666824
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00095293
Tokenomika Gomu Gator (GOMU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gomu Gator (GOMU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOMU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOMU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOMU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOMU!

Předpověď ceny GOMU

Chcete vědět, kam může GOMU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOMU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.