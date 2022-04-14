Tokenomika pro GNME MINING GAME (GNME)

Tokenomika pro GNME MINING GAME (GNME)

Zjistěte klíčové informace o GNME MINING GAME (GNME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

Oficiální webové stránky:
https://www.gnmemining.com/
Bílá kniha:
https://www.gnmemining.com/whitepaper.html

GNME MINING GAME (GNME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GNME MINING GAME (GNME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 149.23K
Celkový objem:
$ 17.59M
Objem v oběhu:
$ 7.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 374.51K
Historické maximum:
$ 0.509717
Historické minimum:
$ 0.01029676
Aktuální cena:
$ 0.02128675
Tokenomika GNME MINING GAME (GNME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GNME MINING GAME (GNME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GNME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GNME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GNME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGNME!

Předpověď ceny GNME

Chcete vědět, kam může GNME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GNME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.