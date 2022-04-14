Tokenomika pro GLP1 (GLP1)

Zjistěte klíčové informace o GLP1 (GLP1), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary).

The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals.

By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

Oficiální webové stránky:
https://www.glp1.science/
Bílá kniha:
https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072

GLP1 (GLP1): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GLP1 (GLP1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.25K
$ 25.25K$ 25.25K
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.25K
$ 25.25K$ 25.25K
Historické maximum:
$ 0.02690766
$ 0.02690766$ 0.02690766
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika GLP1 (GLP1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GLP1 (GLP1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLP1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLP1, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLP1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLP1!

Předpověď ceny GLP1

Chcete vědět, kam může GLP1 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLP1 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.