Tokenomika pro glonkybot (GLANKER)

Zjistěte klíčové informace o glonkybot (GLANKER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o glonkybot (GLANKER)

The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens.

Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders.

glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.

Oficiální webové stránky:
https://www.empirebuilder.world/

glonkybot (GLANKER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro glonkybot (GLANKER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 308.54K
$ 308.54K$ 308.54K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 308.54K
$ 308.54K$ 308.54K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika glonkybot (GLANKER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro glonkybot (GLANKER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLANKER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLANKER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLANKER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLANKER!

Předpověď ceny GLANKER

Chcete vědět, kam může GLANKER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLANKER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

