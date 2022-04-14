Tokenomika pro glamorous (GLAM)

Tokenomika pro glamorous (GLAM)

Zjistěte klíčové informace o glamorous (GLAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o glamorous (GLAM)

$glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://www.glamcat.lol/

glamorous (GLAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro glamorous (GLAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 107.34K
$ 107.34K$ 107.34K
Celkový objem:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Objem v oběhu:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 107.34K
$ 107.34K$ 107.34K
Historické maximum:
$ 0.00395941
$ 0.00395941$ 0.00395941
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010736
$ 0.00010736$ 0.00010736

Tokenomika glamorous (GLAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro glamorous (GLAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLAM!

Předpověď ceny GLAM

Chcete vědět, kam může GLAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.