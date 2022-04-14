Tokenomika pro GENESIS (GENESIS)
Informace o GENESIS (GENESIS)
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement.
Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
GENESIS (GENESIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GENESIS (GENESIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GENESIS (GENESIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GENESIS (GENESIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GENESIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GENESIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GENESIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGENESIS!
Předpověď ceny GENESIS
Chcete vědět, kam může GENESIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GENESIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.