Tokenomika pro Generational Wealth (WEALTH)

Tokenomika pro Generational Wealth (WEALTH)

Zjistěte klíčové informace o Generational Wealth (WEALTH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Generational Wealth (WEALTH)

$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.

Oficiální webové stránky:
https://studywealth.xyz

Generational Wealth (WEALTH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Generational Wealth (WEALTH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 953.45K
$ 953.45K$ 953.45K
Celkový objem:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Objem v oběhu:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 953.45K
$ 953.45K$ 953.45K
Historické maximum:
$ 0.00296045
$ 0.00296045$ 0.00296045
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00095159
$ 0.00095159$ 0.00095159

Tokenomika Generational Wealth (WEALTH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Generational Wealth (WEALTH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WEALTH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WEALTH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WEALTH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWEALTH!

Předpověď ceny WEALTH

Chcete vědět, kam může WEALTH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WEALTH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.