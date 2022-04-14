Tokenomika pro Gemini (GEMINI)

Tokenomika pro Gemini (GEMINI)

Zjistěte klíčové informace o Gemini (GEMINI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Gemini (GEMINI)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.

This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.

Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!

Oficiální webové stránky:
https://astrofolio.xyz/

Gemini (GEMINI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gemini (GEMINI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
Celkový objem:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Objem v oběhu:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
Historické maximum:
$ 0.01696794
$ 0.01696794$ 0.01696794
Historické minimum:
$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036
Aktuální cena:
$ 0.001821
$ 0.001821$ 0.001821

Tokenomika Gemini (GEMINI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gemini (GEMINI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GEMINI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GEMINI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GEMINI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGEMINI!

Předpověď ceny GEMINI

Chcete vědět, kam může GEMINI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GEMINI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.