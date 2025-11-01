BurzaDEX+
Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena GEM je 0.00001539 USD. Sledujte aktualizace cen GEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GEM.

Více informací o GEM

Informace o ceně GEM

Co je to GEM

Oficiální webové stránky GEM

Tokenomika pro GEM

Předpověď cen GEM

GEM Cena (GEM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GEM na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny GEM (GEM)
Informace o ceně GEM (GEM) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+8.49%

+8.49%

Cena GEM (GEM) v reálném čase je $0.00001539. Za posledních 24 hodin se GEM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GEM v historii je $ 0.00033079, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001241.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GEM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +8.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GEM (GEM)

Aktuální tržní kapitalizace GEM je $ 15.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GEM je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.39K.

Historie cen v USD pro GEM (GEM)

Během dnešního dne byla změna ceny GEM na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GEM na USD  $ -0.0000028814.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GEM na USD  $ -0.0000068831.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GEM na USD  $ -0.00014016957521226727.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000028814-18.72%
60 dní$ -0.0000068831-44.72%
90 dní$ -0.00014016957521226727-90.10%

Co je GEM (GEM)

The GEM Protocol seeks to resolve the fundamental inefficiencies inherent in conventional point and loyalty systems by introducing a next-generation standard: GEM (Global E-Money). By enabling the seamless conversion of fragmented, corporate-issued points into GEM—a highly liquid and stable digital asset—GEM empowers users with actual purchasing power in both online and offline environments. This transformation is more than just technical; it redefines how value is stored, transferred, and utilized in the digital economy. GEM functions as a flatcoin, maintaining consistent value through its underlying asset mechanisms, and can be used globally as a reliable medium of exchange. By bridging digital and real-world economies, the GEM Protocol is building a truly borderless payment network that delivers utility, trust, and accessibility to individuals and businesses alike, regardless of geography.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GEM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GEM (GEM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GEM (GEM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GEM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GEM!

GEM na místní měny

Tokenomika pro GEM (GEM)

Pochopení tokenomiky GEM (GEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GEM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GEM (GEM)

Jakou hodnotu má dnes GEM (GEM)?
Aktuální cena GEM v USD je 0.00001539 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GEM v USD?
Aktuální cena GEM v USD je $ 0.00001539. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GEM?
Tržní kapitalizace GEM je $ 15.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GEM v oběhu?
Objem GEM v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GEM?
GEM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00033079 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GEM?
GEM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001241 USD.
Jaký je objem obchodování GEM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GEM je -- USD.
Dosáhne GEM letos vyšší ceny?
GEM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGEM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GEM (GEM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

