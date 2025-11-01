BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Bless je 0.04485 USD. Sledujte aktualizace cen BLESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLESS.Dnešní aktuální cena Bless je 0.04485 USD. Sledujte aktualizace cen BLESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLESS.

Více informací o BLESS

Informace o ceně BLESS

Co je to BLESS

Bílá kniha pro BLESS

Oficiální webové stránky BLESS

Tokenomika pro BLESS

Předpověď cen BLESS

Historie BLESS

Průvodce nákupem (BLESS)

Převodník BLESS na fiat měnu

BLESS Spot

BLESS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bless

Kurz Bless(BLESS)

Aktuální cena 1 BLESS na USD

$0.04485
$0.04485$0.04485
+24.06%1D
USD
Graf aktuální ceny Bless (BLESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:21 (UTC+8)

Informace o ceně Bless (BLESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0333
$ 0.0333$ 0.0333
Nejnižší za 24 h
$ 0.04945
$ 0.04945$ 0.04945
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0333
$ 0.0333$ 0.0333

$ 0.04945
$ 0.04945$ 0.04945

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

-2.76%

+24.06%

-10.84%

-10.84%

Cena Bless (BLESS) v reálném čase je $ 0.04485. Za posledních 24 hodin se BLESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0333 do maxima $ 0.04945, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLESS v historii je $ 0.22206858847407998, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.014071896307243807.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLESS se za poslední hodinu změnila o -2.76%, za 24 hodin o +24.06% a za posledních 7 dní o -10.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bless (BLESS)

No.370

$ 82.60M
$ 82.60M$ 82.60M

$ 4.25M
$ 4.25M$ 4.25M

$ 448.50M
$ 448.50M$ 448.50M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Bless je $ 82.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.25M. Objem v oběhu BLESS je 1.84B, přičemž celková zásoba je 9999999527.357449. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 448.50M.

Historie cen v USD pro Bless (BLESS)

Sledujte změny cen Bless pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0086981+24.06%
30 dní$ +0.01751+64.04%
60 dní$ +0.03985+797.00%
90 dní$ +0.03985+797.00%
Změna ceny Bless dnes

Dnes zaznamenal BLESS změnu o $ +0.0086981 (+24.06%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bless za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01751 (+64.04%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bless za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLESS ke změně o $ +0.03985 (+797.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bless za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.03985 (+797.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bless (BLESS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bless.

Co je Bless (BLESS)

Bless je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bless investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLESSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bless na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bless a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bless (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bless (BLESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bless (BLESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bless.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bless!

Tokenomika pro Bless (BLESS)

Pochopení tokenomiky Bless (BLESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLESS hned teď!

Jak nakupovat Bless (BLESS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bless? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bless podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLESS na místní měny

1 Bless(BLESS) na VND
1,180.22775
1 Bless(BLESS) na AUD
A$0.068172
1 Bless(BLESS) na GBP
0.034086
1 Bless(BLESS) na EUR
0.038571
1 Bless(BLESS) na USD
$0.04485
1 Bless(BLESS) na MYR
RM0.1879215
1 Bless(BLESS) na TRY
1.8850455
1 Bless(BLESS) na JPY
¥6.86205
1 Bless(BLESS) na ARS
ARS$64.531974
1 Bless(BLESS) na RUB
3.6054915
1 Bless(BLESS) na INR
3.984474
1 Bless(BLESS) na IDR
Rp747.499701
1 Bless(BLESS) na PHP
2.6322465
1 Bless(BLESS) na EGP
￡E.2.1101925
1 Bless(BLESS) na BRL
R$0.2408445
1 Bless(BLESS) na CAD
C$0.06279
1 Bless(BLESS) na BDT
5.486052
1 Bless(BLESS) na NGN
64.9055745
1 Bless(BLESS) na COP
$172.4998275
1 Bless(BLESS) na ZAR
R.0.7781475
1 Bless(BLESS) na UAH
1.8814575
1 Bless(BLESS) na TZS
T.Sh.110.4677925
1 Bless(BLESS) na VES
Bs9.91185
1 Bless(BLESS) na CLP
$42.2487
1 Bless(BLESS) na PKR
Rs12.5979165
1 Bless(BLESS) na KZT
23.767809
1 Bless(BLESS) na THB
฿1.445067
1 Bless(BLESS) na TWD
NT$1.3809315
1 Bless(BLESS) na AED
د.إ0.1645995
1 Bless(BLESS) na CHF
Fr0.03588
1 Bless(BLESS) na HKD
HK$0.3484845
1 Bless(BLESS) na AMD
֏17.164095
1 Bless(BLESS) na MAD
.د.م0.4148625
1 Bless(BLESS) na MXN
$0.832416
1 Bless(BLESS) na SAR
ريال0.1681875
1 Bless(BLESS) na ETB
Br6.916767
1 Bless(BLESS) na KES
KSh5.7941715
1 Bless(BLESS) na JOD
د.أ0.03179865
1 Bless(BLESS) na PLN
0.165048
1 Bless(BLESS) na RON
лв0.1977885
1 Bless(BLESS) na SEK
kr0.425178
1 Bless(BLESS) na BGN
лв0.0757965
1 Bless(BLESS) na HUF
Ft15.0906795
1 Bless(BLESS) na CZK
0.9458865
1 Bless(BLESS) na KWD
د.ك0.0137241
1 Bless(BLESS) na ILS
0.1457625
1 Bless(BLESS) na BOB
Bs0.3099135
1 Bless(BLESS) na AZN
0.076245
1 Bless(BLESS) na TJS
SM0.4130685
1 Bless(BLESS) na GEL
0.1215435
1 Bless(BLESS) na AOA
Kz41.1090615
1 Bless(BLESS) na BHD
.د.ب0.0168636
1 Bless(BLESS) na BMD
$0.04485
1 Bless(BLESS) na DKK
kr0.2901795
1 Bless(BLESS) na HNL
L1.180452
1 Bless(BLESS) na MUR
2.051439
1 Bless(BLESS) na NAD
$0.775008
1 Bless(BLESS) na NOK
kr0.453882
1 Bless(BLESS) na NZD
$0.078039
1 Bless(BLESS) na PAB
B/.0.04485
1 Bless(BLESS) na PGK
K0.1888185
1 Bless(BLESS) na QAR
ر.ق0.163254
1 Bless(BLESS) na RSD
дин.4.555863
1 Bless(BLESS) na UZS
soʻm540.3613215
1 Bless(BLESS) na ALL
L3.7588785
1 Bless(BLESS) na ANG
ƒ0.0802815
1 Bless(BLESS) na AWG
ƒ0.0802815
1 Bless(BLESS) na BBD
$0.0897
1 Bless(BLESS) na BAM
KM0.075348
1 Bless(BLESS) na BIF
Fr132.6663
1 Bless(BLESS) na BND
$0.058305
1 Bless(BLESS) na BSD
$0.04485
1 Bless(BLESS) na JMD
$7.205601
1 Bless(BLESS) na KHR
180.120291
1 Bless(BLESS) na KMF
Fr19.1061
1 Bless(BLESS) na LAK
974.9999805
1 Bless(BLESS) na LKR
රු13.669383
1 Bless(BLESS) na MDL
L0.757965
1 Bless(BLESS) na MGA
Ar202.026825
1 Bless(BLESS) na MOP
P0.3592485
1 Bless(BLESS) na MVR
0.686205
1 Bless(BLESS) na MWK
MK77.8645335
1 Bless(BLESS) na MZN
MT2.865915
1 Bless(BLESS) na NPR
रु6.367803
1 Bless(BLESS) na PYG
318.0762
1 Bless(BLESS) na RWF
Fr65.16705
1 Bless(BLESS) na SBD
$0.3691155
1 Bless(BLESS) na SCR
0.612651
1 Bless(BLESS) na SRD
$1.726725
1 Bless(BLESS) na SVC
$0.3924375
1 Bless(BLESS) na SZL
L0.7781475
1 Bless(BLESS) na TMT
m0.156975
1 Bless(BLESS) na TND
د.ت0.13172445
1 Bless(BLESS) na TTD
$0.3036345
1 Bless(BLESS) na UGX
Sh156.2574
1 Bless(BLESS) na XAF
Fr25.34025
1 Bless(BLESS) na XCD
$0.121095
1 Bless(BLESS) na XOF
Fr25.34025
1 Bless(BLESS) na XPF
Fr4.5747
1 Bless(BLESS) na BWP
P0.602784
1 Bless(BLESS) na BZD
$0.0901485
1 Bless(BLESS) na CVE
$4.2827265
1 Bless(BLESS) na DJF
Fr7.93845
1 Bless(BLESS) na DOP
$2.8744365
1 Bless(BLESS) na DZD
د.ج5.829603
1 Bless(BLESS) na FJD
$0.101361
1 Bless(BLESS) na GNF
Fr389.97075
1 Bless(BLESS) na GTQ
Q0.3439995
1 Bless(BLESS) na GYD
$9.392487
1 Bless(BLESS) na ISK
kr5.60625

Zdroj Bless

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bless, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Bless
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bless

Jakou hodnotu má dnes Bless (BLESS)?
Aktuální cena BLESS v USD je 0.04485 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLESS v USD?
Aktuální cena BLESS v USD je $ 0.04485. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bless?
Tržní kapitalizace BLESS je $ 82.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLESS v oběhu?
Objem BLESS v oběhu je 1.84B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLESS?
BLESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.22206858847407998 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLESS?
BLESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.014071896307243807 USD.
Jaký je objem obchodování BLESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLESS je $ 4.25M USD.
Dosáhne BLESS letos vyšší ceny?
BLESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bless (BLESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BLESS na USD

Částka

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.04485 USD

Obchodujte BLESS

BLESS/USDC
$0.04491
$0.04491$0.04491
+24.26%
BLESS/USDT
$0.04485
$0.04485$0.04485
+24.03%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,985.27
$109,985.27$109,985.27

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.46
$3,854.46$3,854.46

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-1.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.46
$3,854.46$3,854.46

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,985.27
$109,985.27$109,985.27

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-1.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5020
$2.5020$2.5020

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.57
$1,084.57$1,084.57

+0.01%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000525
$0.000525$0.000525

+162.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0055
$0.0055$0.0055

+120.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20860
$0.20860$0.20860

+49.86%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004553
$0.0004553$0.0004553

+41.52%