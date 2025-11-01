BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PhyChain je 2.819 USD. Sledujte aktualizace cen PHYCHAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHYCHAIN.Dnešní aktuální cena PhyChain je 2.819 USD. Sledujte aktualizace cen PHYCHAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHYCHAIN.

Více informací o PHYCHAIN

Informace o ceně PHYCHAIN

Co je to PHYCHAIN

Bílá kniha pro PHYCHAIN

Oficiální webové stránky PHYCHAIN

Tokenomika pro PHYCHAIN

Předpověď cen PHYCHAIN

Historie PHYCHAIN

Průvodce nákupem (PHYCHAIN)

Převodník PHYCHAIN na fiat měnu

PHYCHAIN Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PhyChain

Kurz PhyChain(PHYCHAIN)

Aktuální cena 1 PHYCHAIN na USD

$2.818
$2.818$2.818
-0.84%1D
USD
Graf aktuální ceny PhyChain (PHYCHAIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:33 (UTC+8)

Informace o ceně PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 2.777
$ 2.777$ 2.777
Nejnižší za 24 h
$ 2.872
$ 2.872$ 2.872
Nejvyšší za 24 h

$ 2.777
$ 2.777$ 2.777

$ 2.872
$ 2.872$ 2.872

--
----

--
----

-0.04%

-0.84%

-11.77%

-11.77%

Cena PhyChain (PHYCHAIN) v reálném čase je $ 2.819. Za posledních 24 hodin se PHYCHAIN obchodoval v rozmezí od minima $ 2.777 do maxima $ 2.872, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHYCHAIN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHYCHAIN se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -0.84% a za posledních 7 dní o -11.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PhyChain (PHYCHAIN)

--
----

$ 67.49K
$ 67.49K$ 67.49K

$ 5.64B
$ 5.64B$ 5.64B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace PhyChain je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 67.49K. Objem v oběhu PHYCHAIN je --, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.64B.

Historie cen v USD pro PhyChain (PHYCHAIN)

Sledujte změny cen PhyChain pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.02387-0.84%
30 dní$ -0.036-1.27%
60 dní$ +1.484+111.16%
90 dní$ +1.289+84.24%
Změna ceny PhyChain dnes

Dnes zaznamenal PHYCHAIN změnu o $ -0.02387 (-0.84%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PhyChain za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.036 (-1.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PhyChain za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PHYCHAIN ke změně o $ +1.484 (+111.16%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PhyChain za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +1.289 (+84.24%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PhyChain (PHYCHAIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen PhyChain.

Co je PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PhyChain investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PHYCHAINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PhyChain na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PhyChain a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PhyChain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PhyChain (PHYCHAIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PhyChain (PHYCHAIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PhyChain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PhyChain!

Tokenomika pro PhyChain (PHYCHAIN)

Pochopení tokenomiky PhyChain (PHYCHAIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHYCHAIN hned teď!

Jak nakupovat PhyChain (PHYCHAIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit PhyChain? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PhyChain podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PHYCHAIN na místní měny

1 PhyChain(PHYCHAIN) na VND
74,181.985
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AUD
A$4.28488
1 PhyChain(PHYCHAIN) na GBP
2.14244
1 PhyChain(PHYCHAIN) na EUR
2.42434
1 PhyChain(PHYCHAIN) na USD
$2.819
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MYR
RM11.81161
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TRY
118.48257
1 PhyChain(PHYCHAIN) na JPY
¥431.307
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ARS
ARS$4,056.08996
1 PhyChain(PHYCHAIN) na RUB
226.61941
1 PhyChain(PHYCHAIN) na INR
250.43996
1 PhyChain(PHYCHAIN) na IDR
Rp46,983.31454
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PHP
165.44711
1 PhyChain(PHYCHAIN) na EGP
￡E.132.63395
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BRL
R$15.13803
1 PhyChain(PHYCHAIN) na CAD
C$3.9466
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BDT
344.82008
1 PhyChain(PHYCHAIN) na NGN
4,079.57223
1 PhyChain(PHYCHAIN) na COP
$10,842.29685
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ZAR
R.48.90965
1 PhyChain(PHYCHAIN) na UAH
118.25705
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TZS
T.Sh.6,943.33795
1 PhyChain(PHYCHAIN) na VES
Bs622.999
1 PhyChain(PHYCHAIN) na CLP
$2,655.498
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PKR
Rs791.82891
1 PhyChain(PHYCHAIN) na KZT
1,493.90086
1 PhyChain(PHYCHAIN) na THB
฿90.82818
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TWD
NT$86.79701
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AED
د.إ10.34573
1 PhyChain(PHYCHAIN) na CHF
Fr2.2552
1 PhyChain(PHYCHAIN) na HKD
HK$21.90363
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AMD
֏1,078.8313
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MAD
.د.م26.07575
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MXN
$52.32064
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SAR
ريال10.57125
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ETB
Br434.74618
1 PhyChain(PHYCHAIN) na KES
KSh364.18661
1 PhyChain(PHYCHAIN) na JOD
د.أ1.998671
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PLN
10.37392
1 PhyChain(PHYCHAIN) na RON
лв12.43179
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SEK
kr26.72412
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BGN
лв4.76411
1 PhyChain(PHYCHAIN) na HUF
Ft948.50893
1 PhyChain(PHYCHAIN) na CZK
59.45271
1 PhyChain(PHYCHAIN) na KWD
د.ك0.862614
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ILS
9.16175
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BOB
Bs19.47929
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AZN
4.7923
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TJS
SM25.96299
1 PhyChain(PHYCHAIN) na GEL
7.63949
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AOA
Kz2,583.86721
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BHD
.د.ب1.059944
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BMD
$2.819
1 PhyChain(PHYCHAIN) na DKK
kr18.23893
1 PhyChain(PHYCHAIN) na HNL
L74.19608
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MUR
128.94106
1 PhyChain(PHYCHAIN) na NAD
$48.71232
1 PhyChain(PHYCHAIN) na NOK
kr28.52828
1 PhyChain(PHYCHAIN) na NZD
$4.90506
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PAB
B/.2.819
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PGK
K11.86799
1 PhyChain(PHYCHAIN) na QAR
ر.ق10.26116
1 PhyChain(PHYCHAIN) na RSD
дин.286.35402
1 PhyChain(PHYCHAIN) na UZS
soʻm33,963.84761
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ALL
L236.26039
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ANG
ƒ5.04601
1 PhyChain(PHYCHAIN) na AWG
ƒ5.04601
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BBD
$5.638
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BAM
KM4.73592
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BIF
Fr8,338.602
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BND
$3.6647
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BSD
$2.819
1 PhyChain(PHYCHAIN) na JMD
$452.90054
1 PhyChain(PHYCHAIN) na KHR
11,321.27314
1 PhyChain(PHYCHAIN) na KMF
Fr1,200.894
1 PhyChain(PHYCHAIN) na LAK
61,282.60747
1 PhyChain(PHYCHAIN) na LKR
රු859.17482
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MDL
L47.6411
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MGA
Ar12,698.1855
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MOP
P22.58019
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MVR
43.1307
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MWK
MK4,894.09409
1 PhyChain(PHYCHAIN) na MZN
MT180.1341
1 PhyChain(PHYCHAIN) na NPR
रु400.24162
1 PhyChain(PHYCHAIN) na PYG
19,992.348
1 PhyChain(PHYCHAIN) na RWF
Fr4,096.007
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SBD
$23.20037
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SCR
38.50754
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SRD
$108.5315
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SVC
$24.66625
1 PhyChain(PHYCHAIN) na SZL
L48.90965
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TMT
m9.8665
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TND
د.ت8.279403
1 PhyChain(PHYCHAIN) na TTD
$19.08463
1 PhyChain(PHYCHAIN) na UGX
Sh9,821.396
1 PhyChain(PHYCHAIN) na XAF
Fr1,592.735
1 PhyChain(PHYCHAIN) na XCD
$7.6113
1 PhyChain(PHYCHAIN) na XOF
Fr1,592.735
1 PhyChain(PHYCHAIN) na XPF
Fr287.538
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BWP
P37.88736
1 PhyChain(PHYCHAIN) na BZD
$5.66619
1 PhyChain(PHYCHAIN) na CVE
$269.18631
1 PhyChain(PHYCHAIN) na DJF
Fr498.963
1 PhyChain(PHYCHAIN) na DOP
$180.66971
1 PhyChain(PHYCHAIN) na DZD
د.ج366.41362
1 PhyChain(PHYCHAIN) na FJD
$6.37094
1 PhyChain(PHYCHAIN) na GNF
Fr24,511.205
1 PhyChain(PHYCHAIN) na GTQ
Q21.62173
1 PhyChain(PHYCHAIN) na GYD
$590.35498
1 PhyChain(PHYCHAIN) na ISK
kr352.375

Zdroj PhyChain

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PhyChain, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PhyChain
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PhyChain

Jakou hodnotu má dnes PhyChain (PHYCHAIN)?
Aktuální cena PHYCHAIN v USD je 2.819 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHYCHAIN v USD?
Aktuální cena PHYCHAIN v USD je $ 2.819. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PhyChain?
Tržní kapitalizace PHYCHAIN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHYCHAIN v oběhu?
Objem PHYCHAIN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHYCHAIN?
PHYCHAIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHYCHAIN?
PHYCHAIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PHYCHAIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHYCHAIN je $ 67.49K USD.
Dosáhne PHYCHAIN letos vyšší ceny?
PHYCHAIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHYCHAIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PhyChain (PHYCHAIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PHYCHAIN na USD

Částka

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.819 USD

Obchodujte PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.818
$2.818$2.818
-0.77%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,046.73
$110,046.73$110,046.73

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.55
$3,859.55$3,859.55

-0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02542
$0.02542$0.02542

-21.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.55
$3,859.55$3,859.55

-0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,046.73
$110,046.73$110,046.73

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.99
$1,086.99$1,086.99

+0.24%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000438
$0.000438$0.000438

+119.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20953
$0.20953$0.20953

+50.53%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.811
$18.811$18.811

+46.22%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7289
$0.7289$0.7289

+41.61%