Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.
Tokenomika GATSBY (GATSBY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GATSBY (GATSBY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GATSBY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GATSBY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
