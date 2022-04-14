Tokenomika pro GAIM Studio (GAIM)
Informace o GAIM Studio (GAIM)
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities.
We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
GAIM Studio (GAIM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GAIM Studio (GAIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GAIM Studio (GAIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GAIM Studio (GAIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GAIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GAIM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GAIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAIM!
Předpověď ceny GAIM
Chcete vědět, kam může GAIM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAIM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.