Tokenomika pro FROQ (FROQ)

Zjistěte klíčové informace o FROQ (FROQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FROQ (FROQ)

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games:

Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative.

Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction.

$FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

Oficiální webové stránky:
https://froq.xyz

FROQ (FROQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FROQ (FROQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.74K
$ 62.74K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 748.22K
$ 748.22K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 83.86K
$ 83.86K
Historické maximum:
$ 3.16
$ 3.16
Historické minimum:
$ 0.051127
$ 0.051127
Aktuální cena:
$ 0.083943
$ 0.083943

Tokenomika FROQ (FROQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FROQ (FROQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FROQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FROQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FROQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFROQ!

Předpověď ceny FROQ

Chcete vědět, kam může FROQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FROQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.