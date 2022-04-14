Tokenomika pro Froggies (FRGST)
Informace o Froggies (FRGST)
Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back
Froggies (FRGST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Froggies (FRGST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Froggies (FRGST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Froggies (FRGST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FRGST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FRGST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FRGST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRGST!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.