Tokenomika pro FRENCHIE (FREN)

Zjistěte klíčové informace o FRENCHIE (FREN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o FRENCHIE (FREN)

Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn.

Oficiální webové stránky:
https://frenchiethebull.dog/
Bílá kniha:
https://frenchie.gitbook.io/frenchie

FRENCHIE (FREN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FRENCHIE (FREN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 255.62K
Celkový objem:
$ 996.02M
Objem v oběhu:
$ 530.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 479.70K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00048162
$ 0.00048162

Tokenomika FRENCHIE (FREN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FRENCHIE (FREN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FREN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FREN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FREN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFREN!

Předpověď ceny FREN

Chcete vědět, kam může FREN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FREN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.