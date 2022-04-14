Tokenomika pro ForTube (FOR)

Tokenomika pro ForTube (FOR)

Zjistěte klíčové informace o ForTube (FOR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ForTube (FOR)

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

Oficiální webové stránky:
https://for.tube/home

ForTube (FOR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ForTube (FOR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 470.73K
$ 470.73K$ 470.73K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 563.72M
$ 563.72M$ 563.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 835.04K
$ 835.04K$ 835.04K
Historické maximum:
$ 0.167203
$ 0.167203$ 0.167203
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00083504
$ 0.00083504$ 0.00083504

Tokenomika ForTube (FOR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ForTube (FOR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FOR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FOR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FOR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu FOR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.