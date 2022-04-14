Tokenomika pro Forex Lens (FOREXLENS)
Informace o Forex Lens (FOREXLENS)
For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks.
Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.
Forex Lens (FOREXLENS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Forex Lens (FOREXLENS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Forex Lens (FOREXLENS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Forex Lens (FOREXLENS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FOREXLENS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FOREXLENS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FOREXLENS rozumíte
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.