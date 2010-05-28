Tokenomika pro Forever Alone (ALONE)

Tokenomika pro Forever Alone (ALONE)

Zjistěte klíčové informace o Forever Alone (ALONE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Forever Alone (ALONE)

Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X."

Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/5cQtbxhPTVQJVKKiQazpmQpSZzEJaZ86F55sFpYvpump

Forever Alone (ALONE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Forever Alone (ALONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.82K
$ 26.82K
Celkový objem:
$ 999.53M
$ 999.53M
Objem v oběhu:
$ 999.53M
$ 999.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.82K
$ 26.82K
Historické maximum:
$ 0.00207579
$ 0.00207579
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Forever Alone (ALONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Forever Alone (ALONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALONE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALONE!

Předpověď ceny ALONE

Chcete vědět, kam může ALONE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALONE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.