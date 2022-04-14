Tokenomika pro FlokiFork (FORK)
Informace o FlokiFork (FORK)
We will tell the tale of FlokiFork and how he and his Pink Vikings community conquered all challenges before them. The Pink Viking dog FlokiFork has faced perilous storms of TAXED TOKENS, FUD, rugs, $PORKs and attacks of those who want to discredit him. But he stands victorious.
FlokiFork (FORK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FlokiFork (FORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FlokiFork (FORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FlokiFork (FORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FORK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFORK!
