Tokenomika pro Flip Coin (FLIPCOIN)

Zjistěte klíčové informace o Flip Coin (FLIPCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Flip Coin (FLIPCOIN)

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.

With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.

Oficiální webové stránky:
https://www.flipcoinsolana.com/

Flip Coin (FLIPCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flip Coin (FLIPCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.92K
Celkový objem:
$ 999.90M
Objem v oběhu:
$ 999.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.92K
Historické maximum:
$ 0.00081487
Historické minimum:
$ 0.00002138
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Flip Coin (FLIPCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Flip Coin (FLIPCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLIPCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLIPCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLIPCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLIPCOIN!

Předpověď ceny FLIPCOIN

Chcete vědět, kam může FLIPCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLIPCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.