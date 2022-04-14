Tokenomika pro Flex Perpetuals (FDX)
Informace o Flex Perpetuals (FDX)
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
Flex Perpetuals (FDX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flex Perpetuals (FDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Flex Perpetuals (FDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Flex Perpetuals (FDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FDX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
