Tokenomika pro Flare AI (FLARE)

Zjistěte klíčové informace o Flare AI (FLARE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Flare AI (FLARE)

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

https://flareai.xyz/

Flare AI (FLARE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flare AI (FLARE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.20K
$ 10.20K$ 10.20K
Celkový objem:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
Objem v oběhu:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.20K
$ 10.20K$ 10.20K
Historické maximum:
$ 0.00221312
$ 0.00221312$ 0.00221312
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Flare AI (FLARE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Flare AI (FLARE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLARE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLARE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLARE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLARE!

Předpověď ceny FLARE

Chcete vědět, kam může FLARE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLARE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.