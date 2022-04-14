Tokenomika pro FERG (FERG)
Informace o FERG (FERG)
a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle
FERG (FERG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FERG (FERG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FERG (FERG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FERG (FERG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FERG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FERG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FERG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFERG!
Předpověď ceny FERG
Chcete vědět, kam může FERG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FERG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.