We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FAT CAT (FATCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FAT CAT (FATCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FAT CAT (FATCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FATCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FATCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FATCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFATCAT!
Předpověď ceny FATCAT
Chcete vědět, kam může FATCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FATCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.