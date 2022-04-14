Tokenomika pro Fart Accelerationism (F/ACC)
There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.
Tokenomika Fart Accelerationism (F/ACC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Fart Accelerationism (F/ACC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů F/ACC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu F/ACC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro F/ACC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuF/ACC!
