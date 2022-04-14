Tokenomika pro Fade Wallet Token (FWT)

Tokenomika pro Fade Wallet Token (FWT)

Zjistěte klíčové informace o Fade Wallet Token (FWT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fade Wallet Token (FWT)

FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include:

Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.

Oficiální webové stránky:
https://fadewallet.io/

Fade Wallet Token (FWT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fade Wallet Token (FWT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 428.88M
$ 428.88M$ 428.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 182.10K
$ 182.10K$ 182.10K
Historické maximum:
$ 0.02836263
$ 0.02836263$ 0.02836263
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001821
$ 0.0001821$ 0.0001821

Tokenomika Fade Wallet Token (FWT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fade Wallet Token (FWT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FWT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FWT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FWT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFWT!

Předpověď ceny FWT

Chcete vědět, kam může FWT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FWT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

