Tokenomika pro EZ1 TOKEN (EZ)

Zjistěte klíčové informace o EZ1 TOKEN (EZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

Oficiální webové stránky:
https://ez1.dev/
Bílá kniha:
https://ez1.gitbook.io/ez1-docs

EZ1 TOKEN (EZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EZ1 TOKEN (EZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.60M
Celkový objem:
$ 999.81M
Objem v oběhu:
$ 999.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.60M
Historické maximum:
$ 0.00531486
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00161098
Tokenomika EZ1 TOKEN (EZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EZ1 TOKEN (EZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEZ!

Předpověď ceny EZ

Chcete vědět, kam může EZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

