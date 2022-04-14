Tokenomika pro EvoSimGame (ESIM)

Zjistěte klíčové informace o EvoSimGame (ESIM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

Oficiální webové stránky:
https://evosimgame.com/
Bílá kniha:
https://evosimgame.com/docs

EvoSimGame (ESIM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EvoSimGame (ESIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.20M
Celkový objem:
$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 50.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.20M
Historické maximum:
$ 0.091641
Historické minimum:
$ 0.05084
Aktuální cena:
$ 0.063817
Tokenomika EvoSimGame (ESIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EvoSimGame (ESIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ESIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ESIM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ESIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuESIM!

Předpověď ceny ESIM

Chcete vědět, kam může ESIM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ESIM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.