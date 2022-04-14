Tokenomika pro ETHPad (ETHPAD)

Zjistěte klíčové informace o ETHPad (ETHPAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ETHPad (ETHPAD)

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain.

ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems

Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

Oficiální webové stránky:
https://Ethpad.network

ETHPad (ETHPAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ETHPad (ETHPAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 205.42K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 137.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.50M
Historické maximum:
$ 0.194687
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00149977
Tokenomika ETHPad (ETHPAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ETHPad (ETHPAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETHPAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHPAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETHPAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHPAD!

Předpověď ceny ETHPAD

Chcete vědět, kam může ETHPAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETHPAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.