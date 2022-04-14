Tokenomika pro Etherisc DIP (DIP)

Zjistěte klíčové informace o Etherisc DIP (DIP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Etherisc DIP (DIP)

Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments.

Oficiální webové stránky:
https://etherisc.com/
Bílá kniha:
https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf

Etherisc DIP (DIP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Etherisc DIP (DIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.31M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 383.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.64M
Historické maximum:
$ 0.460205
Historické minimum:
$ 0.00226715
Aktuální cena:
$ 0.00864216
Tokenomika Etherisc DIP (DIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Etherisc DIP (DIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DIP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDIP!

Předpověď ceny DIP

Chcete vědět, kam může DIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

