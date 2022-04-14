Tokenomika pro Etherfuse TESOURO (TESOURO)

Zjistěte klíčové informace o Etherfuse TESOURO (TESOURO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Etherfuse TESOURO (TESOURO)

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://www.etherfuse.com/
Bílá kniha:
https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper

Etherfuse TESOURO (TESOURO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Etherfuse TESOURO (TESOURO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 247.45K
$ 247.45K$ 247.45K
Celkový objem:
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Objem v oběhu:
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 247.45K
$ 247.45K$ 247.45K
Historické maximum:
$ 0.18243
$ 0.18243$ 0.18243
Historické minimum:
$ 0.169918
$ 0.169918$ 0.169918
Aktuální cena:
$ 0.182366
$ 0.182366$ 0.182366

Tokenomika Etherfuse TESOURO (TESOURO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Etherfuse TESOURO (TESOURO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TESOURO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TESOURO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TESOURO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTESOURO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.