Tokenomika pro Ethereans (OS)

Tokenomika pro Ethereans (OS)

Zjistěte klíčové informace o Ethereans (OS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ethereans (OS)

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator.

This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Oficiální webové stránky:
https://ethereans.app/

Ethereans (OS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ethereans (OS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.50K
$ 62.50K$ 62.50K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 856.01K
$ 856.01K$ 856.01K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 73.01K
$ 73.01K$ 73.01K
Historické maximum:
$ 74.06
$ 74.06$ 74.06
Historické minimum:
$ 0.02209736
$ 0.02209736$ 0.02209736
Aktuální cena:
$ 0.073008
$ 0.073008$ 0.073008

Tokenomika Ethereans (OS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ethereans (OS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOS!

Předpověď ceny OS

Chcete vědět, kam může OS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.