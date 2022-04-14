Tokenomika pro ERNIE ($ERNIE)
The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.
ERNIE ($ERNIE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ERNIE ($ERNIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ERNIE ($ERNIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ERNIE ($ERNIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $ERNIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $ERNIE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $ERNIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$ERNIE!
