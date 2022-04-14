Tokenomika pro Electronic Gulden (EFL)

Tokenomika pro Electronic Gulden (EFL)

Zjistěte klíčové informace o Electronic Gulden (EFL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Electronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.

There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Oficiální webové stránky:
http://www.e-gulden.org/

Electronic Gulden (EFL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Electronic Gulden (EFL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.78M
$ 2.78M
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.78M
$ 2.78M
Historické maximum:
$ 1.86
$ 1.86
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.132152
$ 0.132152

Tokenomika Electronic Gulden (EFL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Electronic Gulden (EFL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EFL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EFL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EFL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEFL!

Předpověď ceny EFL

Chcete vědět, kam může EFL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EFL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

