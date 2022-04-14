Tokenomika pro EIGENCODE (CODE)
Informace o EIGENCODE (CODE)
We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization.
We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline
|We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise
Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.
EIGENCODE (CODE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EIGENCODE (CODE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EIGENCODE (CODE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EIGENCODE (CODE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CODE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CODE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CODE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCODE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.