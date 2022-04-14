Tokenomika pro Efinity (EFI)
Informace o Efinity (EFI)
Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform.
Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences.
Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today.
Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS.
Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets.
Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance.
Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network.
Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain.
Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem
Efinity (EFI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Efinity (EFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Efinity (EFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Efinity (EFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEFI!
Předpověď ceny EFI
Chcete vědět, kam může EFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.