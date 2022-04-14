Tokenomika pro eBeat AI (BEATAI)

Zjistěte klíčové informace o eBeat AI (BEATAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o eBeat AI (BEATAI)

innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution.

User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background.

Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes.

Oficiální webové stránky:
https://ebeat.ai/

eBeat AI (BEATAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro eBeat AI (BEATAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 256.88K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 256.88K
Historické maximum:
$ 0.072452
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00256882
Tokenomika eBeat AI (BEATAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro eBeat AI (BEATAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEATAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEATAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEATAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEATAI!

Předpověď ceny BEATAI

Chcete vědět, kam může BEATAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BEATAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.