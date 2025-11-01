BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DuelNow je 0.0015046 USD. Sledujte aktualizace cen DNOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DNOW.Dnešní aktuální cena DuelNow je 0.0015046 USD. Sledujte aktualizace cen DNOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DNOW.

Cena DuelNow (DNOW) v reálném čase je $0.0015046. Za posledních 24 hodin se DNOW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00146657 do maxima $ 0.00172186, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DNOW v historii je $ 0.04443182, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DNOW se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -9.88% a za posledních 7 dní o +9.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace DuelNow je $ 137.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DNOW je 91.80M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.50M.

Co je DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DuelNow (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DuelNow (DNOW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DuelNow (DNOW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DuelNow.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DuelNow!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DuelNow (DNOW)

Jakou hodnotu má dnes DuelNow (DNOW)?
Aktuální cena DNOW v USD je 0.0015046 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DNOW v USD?
Aktuální cena DNOW v USD je $ 0.0015046. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DuelNow?
Tržní kapitalizace DNOW je $ 137.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DNOW v oběhu?
Objem DNOW v oběhu je 91.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DNOW?
DNOW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04443182 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DNOW?
DNOW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DNOW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DNOW je -- USD.
Dosáhne DNOW letos vyšší ceny?
DNOW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDNOW, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DuelNow (DNOW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

