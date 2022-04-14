Tokenomika pro DuelFi (DUELFI)
DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.
Tokenomika DuelFi (DUELFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DuelFi (DUELFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DUELFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DUELFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
