Tokenomika pro DOOM (DOOM)

Zjistěte klíčové informace o DOOM (DOOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOOM (DOOM)

$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.

Oficiální webové stránky:
http://Doom.live

DOOM (DOOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOOM (DOOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.42M
Celkový objem:
$ 3,141.58T
Objem v oběhu:
$ 3,141.58T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.42M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika DOOM (DOOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOOM (DOOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOOM!

Předpověď ceny DOOM

Chcete vědět, kam může DOOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.