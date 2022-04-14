Tokenomika pro DOODiPALS (DOODI)

Zjistěte klíčové informace o DOODiPALS (DOODI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI

$DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning.

Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

Oficiální webové stránky:
https://www.doodipals.com/

DOODiPALS (DOODI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOODiPALS (DOODI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M
Historické maximum:
$ 0.00736414
$ 0.00736414$ 0.00736414
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00505728
$ 0.00505728$ 0.00505728

Tokenomika DOODiPALS (DOODI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOODiPALS (DOODI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOODI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOODI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOODI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOODI!

Předpověď ceny DOODI

Chcete vědět, kam může DOODI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOODI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

