What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana.
Donkee (DONKEE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Donkee (DONKEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Donkee (DONKEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Donkee (DONKEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DONKEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DONKEE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DONKEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDONKEE!
Předpověď ceny DONKEE
Chcete vědět, kam může DONKEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DONKEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.