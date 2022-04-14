Tokenomika pro Dongo AI (DONGO)
Informace o Dongo AI (DONGO)
Dongo AI: A revolutionary companion designed to simplify, clarify, and connect the vast world of cryptocurrency for enthusiasts and professionals alike. Dongo AI is your personal assistant, adept at translating complex blockchain jargon into comprehensible insights, crafting impactful social media content, and providing the latest updates in an ever-evolving digital realm. Accessible through popular platforms like WhatsApp, Discord, and a handy browser extension, Dongo AI is your bridge to a more integrated and personal crypto experience.
Dongo AI (DONGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dongo AI (DONGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dongo AI (DONGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dongo AI (DONGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DONGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DONGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DONGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDONGO!
Předpověď ceny DONGO
Chcete vědět, kam může DONGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DONGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.