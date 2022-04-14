Tokenomika pro DOM (DOM)

Zjistěte klíčové informace o DOM (DOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOM (DOM)

The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.

Oficiální webové stránky:
https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe
Bílá kniha:
https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe

DOM (DOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOM (DOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 141.76K
$ 141.76K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 141.76K
$ 141.76K
Historické maximum:
$ 0.00183158
$ 0.00183158
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00014176
$ 0.00014176

Tokenomika DOM (DOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOM (DOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOM!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.