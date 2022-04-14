Tokenomika pro Dojo token (DOJO)

Tokenomika pro Dojo token (DOJO)

Zjistěte klíčové informace o Dojo token (DOJO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://dojo.trading/
Bílá kniha:
https://docs.dojo.trading/

Dojo token (DOJO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dojo token (DOJO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 527.44K
$ 527.44K
Celkový objem:
$ 800.00M
$ 800.00M
Objem v oběhu:
$ 637.00M
$ 637.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 662.41K
$ 662.41K
Historické maximum:
$ 5.48
$ 5.48
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00082801
$ 0.00082801

Tokenomika Dojo token (DOJO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dojo token (DOJO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOJO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOJO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOJO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOJO!

Předpověď ceny DOJO

Chcete vědět, kam může DOJO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOJO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.