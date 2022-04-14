Tokenomika pro Dogius Maximus (DOGIUS)

Tokenomika pro Dogius Maximus (DOGIUS)

Zjistěte klíčové informace o Dogius Maximus (DOGIUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dogius Maximus (DOGIUS)

Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.

Oficiální webové stránky:
https://dogius.vip

Dogius Maximus (DOGIUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogius Maximus (DOGIUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.21K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.21K
Historické maximum:
$ 0.00221834
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Dogius Maximus (DOGIUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dogius Maximus (DOGIUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGIUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGIUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGIUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGIUS!

Předpověď ceny DOGIUS

Chcete vědět, kam může DOGIUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGIUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

