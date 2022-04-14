Tokenomika pro Dogius Maximus (DOGIUS)
Informace o Dogius Maximus (DOGIUS)
Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.
Dogius Maximus (DOGIUS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogius Maximus (DOGIUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dogius Maximus (DOGIUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dogius Maximus (DOGIUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOGIUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGIUS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DOGIUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGIUS!
