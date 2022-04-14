Tokenomika pro Doggo (DOGGO)
Informace o Doggo (DOGGO)
$DOGGO is a meme token that was created following post on X by Billy Markus, co-founder of Dogecoin. The post depicted a video of a unique-looking dog with a caption, "what happened to doggo?". Doggo token was launched, and some supply was airdropped to Billy Markus, who sold his position. He the interacted with Doggo many times. History is repeating itself, as Markus sold off his position in Dogecoin to buy a car before it went parabolic.
Doggo (DOGGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Doggo (DOGGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Doggo (DOGGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Doggo (DOGGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOGGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DOGGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGGO!
Předpověď ceny DOGGO
Chcete vědět, kam může DOGGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.