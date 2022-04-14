Tokenomika pro Dogecast (DOGECAST)

Zjistěte klíčové informace o Dogecast (DOGECAST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Dogecast (DOGECAST)

Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀

Oficiální webové stránky:
https://dogecast.meme/

Dogecast (DOGECAST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogecast (DOGECAST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 103.62K
$ 103.62K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 103.62K
$ 103.62K
Historické maximum:
$ 0.04429087
$ 0.04429087
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010362
$ 0.00010362

Tokenomika Dogecast (DOGECAST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dogecast (DOGECAST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGECAST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGECAST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGECAST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGECAST!

Předpověď ceny DOGECAST

Chcete vědět, kam může DOGECAST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGECAST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.